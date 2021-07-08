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Потрібний закордонний паспорт: як отримати міжнародний COVID-сертифікат

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Четвер 08 липня 2021 13:10
Потрібний закордонний паспорт: як отримати міжнародний COVID-сертифікат Фото: для отримання міжнародного COVID-сертифікату потрібний закордонний паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HELSI.ME.

Для того, щоб отримати сертифікат, потрібно:

  • прийти до вашого сімейного лікаря, з яким підписана декларація;
  • узяти закордонний паспорт (для заповнення свідоцтва англійською мовою);
  • на прийомі лікар роздрукує сертифікат, віддасть його з печаткою закладу та власним підписом біля кожної з вакцин.

Далі з цим документом можна подорожувати.

Якщо ви проводите вакцинацію другою дозою у медичному закладі - сертифікат можна отримати одразу.

Сертифіковані в Україні вакцини, якими робили щеплення - CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.

Раніше повідомлялося, що сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні поки обмежений доступ до вакцин.

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