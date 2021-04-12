Нужен ли общенациональный локдаун в Украине: мнения экспертов

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита считает, что локдаун был смысл вводить раньше. Сейчас же он не даст значимого результата, так как некоторые области прошли пик этой волны COVID.

"Если вводить общенациональный карантин, тогда возникнет вопрос об ограничении передвижения между регионами. Думаю, для правительства это составит проблему. Если и вводить такой карантин, то это следовало делать, когда всплеск инфицирования был в одной или двух областях. Тогда был смысл вводить это и ограничивать поездки из Ивано-Франковской, еще, возможно, из Закарпатской и Львовской областей. А сейчас эти области уже прошли пик", - сказал Курпита.

При этом директор директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко отметил, что адаптивный карантин оправдал ожидаемый эффект.

"Как правило, более суровые меры внедряют не тогда, когда идет пик заболеваемости, а до того, чтобы сдержать рост количества инфицированных людей. Думаю, если сейчас инфекция будет стихать, мы перейдем на плато и дальше на спад, то, возможно, вводить общенациональный локдаун и не нужно. Но ограничения были введены вовремя", - сообщил академик.