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Нужен итоговый документ. В Совфеде РФ назвали условие встречи Путина и Зеленского

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским по завершению войны России против Украины возможна, но только при условии выработки договоренностей. И выхода на какой-то итоговый документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, встреча будет возможна, когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и выйдут на итоговый документ.

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?... Встреча должна тоже дать результаты. Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - отметила она.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что пока нет конкретной даты встречи с Путиным.

А президент Владимир Зеленский отмечал, что если такая встреча все-таки состоится, то на ней не удастся решить сразу вопросы Крыма и Донбасса.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины