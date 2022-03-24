Треба підсумковий документ. У Радфеді РФ назвали умову зустрічі Путіна і Зеленського

Зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським щодо завершення війни Росії проти України можлива, але тільки за умови вироблення домовленостей. І виходу на якийсь підсумковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За словами спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, зустріч буде можлива, коли українська і російська сторона погодяться з повісткою і вийдуть на підсумковий документ.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.