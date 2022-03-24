RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Треба підсумковий документ. У Радфеді РФ назвали умову зустрічі Путіна і Зеленського

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським щодо завершення війни Росії проти України можлива, але тільки за умови вироблення домовленостей. І виходу на якийсь підсумковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, зустріч буде можлива, коли українська і російська сторона погодяться з повісткою і вийдуть на підсумковий документ.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що поки немає конкретної дати зустрічі з Путіним.

А президент Володимир Зеленський зазначав, що якщо така зустріч все-таки відбудеться, то на ній не вдасться вирішити відразу питання Криму і Донбасу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України