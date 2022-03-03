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На нужды обороны Киева. Неправильно припаркованные автомобили будут конфисковывать

Автор: Наталья Юрченко

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в Киеве будут конфисковывать неправильно припаркованные автомобили. Их передадут на нужды обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевского мэра.

"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда продолжается эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные машины, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом Жилянскую, Саксаганского и другие", - говорится в сообщении.

Кличко добавил, что оставленные на Привокзальной площади авто, которые блокируют дорогу и мешают эвакуации, быть конфискованы. Их отправят на нужды обороны и защиты Киева.

Напомним, что ночью в Киеве прогремели несколько взрывов. Позже стало известно, что украинская ПВО уничтожила российские ракеты в районе Центрального железнодорожного вокзала.

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