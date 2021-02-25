Нуждаетесь в релаксе? Примите ванну!

Один из самых удачных способов завершить тяжелый трудовой день – принять расслабляющую ванну. И если вы хотите, чтобы процедура была по-настоящему приятной, то очень важно иметь «правильную» ванну. Подобрать именно такую поможет знание фактов, описанных в этой статье.

Основные параметры выбора

Не забывайте, что выбор ванны зависит от размеров помещения, где она будет устанавливаться. То есть основные аспекты, которые необходимо учитывать, – это её форма и габариты. Что же касается материала изготовления, то это вопрос вкусовых предпочтений и материальных возможностей.

Форма имеет значение

Современные ванны порой удивляют причудливыми формами. Среди всего ассортимента принято выделять:

прямоугольные – запросто вписываются в любой интерьер, отчего являются наиболее популярными;

треугольные (угловые) – позволяют экономно использовать площадь комнаты, но человеку высокого роста в такой ванне вряд ли удастся растянуться;

овальные – не так удобны, как прямоугольные, зато делают интерьер изысканным;

нестандартные – имеют огромное количество вариаций, но цена на них значительно выше.

Тип монтажа

Следует различать ванны по типу установки, а именно: пристенные, отдельностоящие и встраиваемые.

Пристенные ванны устанавливаются вплотную к стене. Оставшиеся открытыми стороны прикрывают специальным фартуком.

Отдельностоящие модели рассчитаны на расположение в отдалении от стен. Их борта и боковые стороны имеют декоративное оформление. Это делает их привлекательными, но не приемлемыми для небольшого помещения.

Встраиваемые модификации требуют особого метода установки, т. к. монтируются в углубление в полу или нишу в стене. Поэтому такой тип ванн также не подходит для малогабаритных санузлов.

Материал изготовления

В основном ванны производят из акрила, стали, чугуна и литого камня. Самыми бюджетными являются стальные ванны, дорогими – каменные. Каждая группа имеет свои плюсы и минусы, отраженные в таблице:

Заметим, что царапины на акриловой ванне легко отполировать, на стальной потребуется восстановление эмали, а на каменной от них избавиться практически невозможно. Решайте, выбирайте и расслабляйтесь на здоровье!