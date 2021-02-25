Потребуєте релаксу? Прийміть ванну!

Один з найбільш вдалих способів завершити важкий трудовий день - прийняти розслаблюючу ванну. І якщо ви хочете, щоб процедура була по-справжньому приємною, то дуже важливо мати «правильну» ванну. Підібрати саме таку допоможе знання фактів, описаних в цій статті.
Не забувайте, що вибір ванни залежить від розмірів приміщення, де вона буде встановлюватися. Тобто основні аспекти, які необхідно враховувати, - це її форма і габарити. Що ж стосується матеріалу виготовлення, то це питання смакових переваг і матеріальних можливостей.
Сучасні ванни часом дивують химерними формами. Серед усього асортименту прийнято виділяти:
Слід розрізняти ванни по типу встановлення, а саме: пристінні, окремостоячі і вбудовані.
Пристінні ванни встановлюються впритул до стіни. Решта відкритими боку прикривають спеціальним фартухом.
Окремостоячі моделі розраховані на розташування на віддалі від стін. Їх борту і бічні сторони мають декоративне оформлення. Це робить їх привабливими, але не прийнятними для невеликого приміщення.
Вбудовувані модифікації вимагають особливого методу установки, т. я. монтуються в поглиблення в підлозі або нішу в стіні. Тому такий тип ванн також не підходить для малогабаритних санвузлів.
В основному ванни виробляють з акрилу, сталі, чавуну і литого каменю. Найбільш бюджетними є сталеві ванни, дорогими - кам'яні. Кожна група має свої плюси і мінуси, відображені в таблиці:
|
Характеристика
|
Акрилова
|
Сталева
|
Чавунна
|
З литого каменю
|
Довго зберігає тепло
|
–
|
–
|
+
|
+
|
Невелика вага
|
+
|
+
|
–
|
–
|
Стійкість до подряпин
|
–
|
–
|
+
|
–
|
Безшумність
|
+
|
–
|
+
|
+
|
Різноманіття форм
|
+
|
–
|
–
|
+
Зауважимо, що подряпини на акриловій ванні легко відполірувати, на сталевий потрібно відновлення емалі, а на кам'яній від них позбутися практично неможливо. Вирішуйте, вибирайте і розслабляйтеся на здоров'я!