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Мы нуждаемся в конкретной международной поддержке, - Кличко

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Киев, Среда 26 января 2022 12:53
Мы нуждаемся в конкретной международной поддержке, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко в эфире немецкого телеканала RTL отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью, обнародованное на сайте RTL.

"Украина не хочет войны, и мы надеемся на мирное урегулирование острой ситуации относительно угрозы дальнейшей агрессии России. Но не за счет интересов Украины, ее территориальной целостности, жизни наших граждан. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке - в частности, в связи с поставкой оборонного вооружения", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что последние действия Германии вызывают замешательство.

"Но, когда наш европейский партнер Германия не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает "Северный поток 2", который Россия использует как экономическое оружие, это вызывает как минимум замешательство и разочарование. Но ставит под вопрос нашу дружбу", - подытожил Кличко.

Ранее в интервью телеканалу CNN лидер "УДАРа" Кличко заявил, что Украина не хочет возвращения в Советский Союз и видит свое будущее как европейская демократическая страна, поэтому Россия наращивает агрессию.

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