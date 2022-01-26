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Ми потребуємо конкретної міжнародної підтримки, - Кличко

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Київ, Середа 26 січня 2022 12:53
Ми потребуємо конкретної міжнародної підтримки, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер столиці Віталій Кличко в ефірі німецького телеканалу RTL наголосив на необхідності і важливості широкої підтримки України її західними партнерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, оприлюднене на сайті RTL.

"Україна не хоче війни і ми сподіваємось на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії. Але не за рахунок інтересів України, її територіальної цілісності, життя наших громадян. І ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки - зокрема, щодо постачання оборонного озброєння", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що останні дії Німеччини викликають збентеженість.

"Але, коли наш європейський партнер Німеччина не тільки не допомогає, а й блокує військову допомогу інших країн та підтримує "Північний потік 2", який Росія використовує як економічну зброю, - це викликає щойнайменше збентеженість і розчарування. Та ставить під питання нашу дружбу", - підсумував Кличко.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN лідер "УДАРу" Кличко заявив, що Україна не хоче повернення до Радянського Союзу і бачить своє майбутнє як європейська демократична країна, тому Росія нарощує агресію.

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Віталий Кличко
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