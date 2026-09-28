Нульову квоту на брухт треба зберегти до введення єдиного мита: експерт пояснив чому

Квоти допомогли забезпечити металургію брухтом

За його словами, минулого року українська металургія стикалася з нестачею брухту, а окремі підприємства через дефіцит сировини за конкурентною ціною не могли забезпечити заплановане виробництво. Після запровадження обмежень ситуація змінилася.

"Квотування показало свою дієвість, забезпечення брухтом компаній зросло до нормального рівня. Компанії зараз забезпечені брухтом", - сказав Каленков.

Водночас попередня система експортного мита не вирішувала проблему повністю. Частина українського брухту постачалася до Євросоюзу, а звідти могла далі експортуватися до третіх країн.

Каленков вважає, що новий механізм має виключати такі відмінності між напрямками.

"Можна ввести в Україні регулююче експортне мито. Але треба, особливо в умовах війни, зробити так, щоб воно поширювалося без винятків на всі країни", - наголосив він.

Для цього, за його словами, Україні варто провести консультації з ЄС. Каленков зазначив, що угоди з Євросоюзом передбачають можливість запровадження обмежувальних заходів у надзвичайних умовах після відповідних консультацій.

Водночас тенденція до захисту власної сировини вже існує і в самому ЄС.

"Європейський Союз визнає металобрухт критичною сировиною. У плані дій закладено, що ЄС буде обмежувати експорт металобрухту, і нам треба йти цим шляхом", - заявив президент Укрметалургпрому.

Чому потрібно зберегти обмеження

На думку експерта, оптимальна модель для України передбачає або універсальне регулююче мито, або тимчасове збереження нульової квоти, поки такий механізм не буде запроваджений.

Каленков також звернув увагу на економічний ефект від використання брухту всередині країни. За його словами, його переробка в готовий металопрокат дає державі значно більше податків і валютної виручки.

"Держава заробляє в десятки разів менше на експорті брухту. Як альтернатива цьому - переробка брухту в продукт, у металопрокат, і на цьому держава заробляє в десятки разів більше, отримує валютну виручку", - сказав він.

Додатковим аргументом для збереження сировини в Україні Каленков назвав майбутню декарбонізацію металургії, яка передбачає збільшення використання металобрухту у виробництві сталі.