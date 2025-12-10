"Нульовий курс" в університетах України: як вступити і хто може навчатися безкоштовно

В українських університетах відкриють набір на так званий "нульовий курс", у межах якого школярі зможуть підготуватися до НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Як розповіли у відомстві, уряд затвердив політику експериментального проєкту "зимовий вступ".

У МОН зазначили, що "нульовий курс" передбачає навчання протягом 3-6 місяців. Обов'язковими предметами є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна мова, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен.

Навчання можливе як у денному, так і в дистанційному форматі.

Гранти на навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитках зможуть отримати:

мешканці тимчасово окупованих територій;

ветерани;

військовослужбовці.

У міністерстві звернули увагу, що обрати університет важливо вже зараз, оскільки в разі продовження навчання в обраному університеті вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс до цього ж університету, залежно від спеціальності.

Також абітурієнтам рекомендували слідкувати за оголошеннями на сайтах університетів про початок набору, графіки та умови участі в програмі для пільгових категорій.