"Нульовий курс" в університетах України: як вступити і хто може навчатися безкоштовно

Київ, Середа 10 грудня 2025 22:41
UA EN RU
"Нульовий курс" в університетах України: як вступити і хто може навчатися безкоштовно Ілюстративне фото: в університетах України з'явиться "нульовий курс" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В українських університетах відкриють набір на так званий "нульовий курс", у межах якого школярі зможуть підготуватися до НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Як розповіли у відомстві, уряд затвердив політику експериментального проєкту "зимовий вступ".

У МОН зазначили, що "нульовий курс" передбачає навчання протягом 3-6 місяців. Обов'язковими предметами є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна мова, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен.

Навчання можливе як у денному, так і в дистанційному форматі.

Гранти на навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитках зможуть отримати:

  • мешканці тимчасово окупованих територій;
  • ветерани;
  • військовослужбовці.

У міністерстві звернули увагу, що обрати університет важливо вже зараз, оскільки в разі продовження навчання в обраному університеті вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс до цього ж університету, залежно від спеціальності.

Також абітурієнтам рекомендували слідкувати за оголошеннями на сайтах університетів про початок набору, графіки та умови участі в програмі для пільгових категорій.

"Нульовий курс"

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко в коментарі РБК-Україна заявив про те, що вступ на "нульовий курс" мають відкрити вже цієї зими.

За його словами, така ініціатива дасть змогу не залишати випускника сам на сам із національним мультипредметним тестом.

МОН Вступна кампанія НМТ
