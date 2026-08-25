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Нульові відвантаження та більші втрати: у ВМС розкрили, як РФ програє "гру" у Чорному морі

14:36 25.08.2026 Вт
2 хв
Росіяни намагаються робити вигляд, ніби у них все гаразд
aimg Валерій Ульяненко
Фото: РФ фізично не здатна відвантажувати збіжжя через порти в Чорному морі (Getty Images)

РФ зазнає значно більших втрат, ніж Україна, у протистоянні в Чорному морі, а її зерновий експорт опинився під загрозою через проблеми з відвантаженням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, роботу українського цивільного морського коридору вдається забезпечувати, а навігація цивільних суден продовжується, попри атаки ворога. Водночас Україна постійно працює над тим, щоб збільшити свої можливості в регіоні.

"Робота триває, це правда, навігація відбувається. Звісно, ми будемо намагатися якось збільшити наші можливості. Росіяни намагаються робити вигляд, що у них все гаразд. Однак так чи інакше ви бачите, що у цій "грі" вони несуть, якщо брати суто номінально, втрати більші, ніж ми набагато", - наголосив Плетенчук.

Тактика "московської дипломатії" та вимоги РФ

Речник ВМС пояснив, що Кремль продовжує застосовувати застарілі дипломатичні методи, притаманні так званій "школі В'ячеслава Молотова", коли будь-які переговори сприймаються як привід висунути додаткові вимоги.

"Як тільки росіянам щось пропонують, вони відразу вимагають якісь додаткові бонуси", - зазначив військовий.

Він зауважив, що подібна поведінка вже спостерігалася після закінчення "зернової угоди", коли РФ вимагала зняття санкцій для її продовження. Така тактика є типовою для Росії, яка насправді сама зацікавлена у домовленостях щодо припинення ударів по суднах.

Криза з експортом та колапс у Новоросійську

Паралельно в Росії загострюється внутрішня криза з вивозом сільгосппродукції, оскільки чорноморські порти відповідали за найбільшу частку в експорті російського збіжжя.

"У самій Росії зараз підіймається питання про викуп державою збіжжя, яке вони не зможуть вже суто фізично відвантажити через порти в Чорному морі. І, як виявилося, доля саме цих портів в експорті зернових для Росії найбільша", - підкреслив Плетенчук.

Зокрема, робота ключового російського портового комплексу в Новоросійську наразі залишається на мінімальному рівні.

Обсяги відвантажень там суттєво скоротилися, а показники наближаються до нульових. Речник ВМС підсумував, що з відвантаженням продукції там "теж усе дуже сумно для росіян".

Нагадаємо, нещодавно безпілотники атакували біля російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе щонайменше п'ять зернових суден.

Це відбулося на тлі посилення українських ударів, тоді як Москва намагається продовжувати експорт зерна.

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Російська ФедераціяВійна в Україні