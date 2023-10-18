"Нульова толератність до корупції": Чернишов розповів про затримання викрадачів нафтопродуктів у Житомирській області

Служба безпеки групи "Нафтогаз" спільно з Національною поліцією України затримали викрадачів нафтопродуктів, які намагалися незаконно врізатися в нафтопровід у Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

"Шістьох осіб спіймали на гарячому під час незаконної врізки в нафтопровід у Житомирській області. Затримали завдяки злагодженій роботі відповідних підрозділів безпеки групи "Нафтогаз", - написав він на своїй фейсбук-сторінці в середу.

При цьому Чернишов додав, що також було виявлено спільника викрадачів серед працівників групи - старшого інспектора відділу охорони ДП "Нафтогазбезпека". За його словами, цього працівника звільнено і тепер він відповідатиме перед законом.

"Будь-який натяк на корупцію для мене неприпустимий. Красти у держави, а, значить, в українців - я не дозволю. Жодного компромісу з корупцією! Наслідки будуть негайно, застерігаю", - прокоментував глава "Нафтогазу".