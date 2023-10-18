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"Нулевая толерантность к коррупции": Чернышев рассказал о задержании похитителей нефтепродуктов в Житомирской области

Среда 18 октября 2023 20:01
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"Нулевая толерантность к коррупции": Чернышев рассказал о задержании похитителей нефтепродуктов в Житомирской области Фото: глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев (naftogaz.com)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности группы "Нафтогаз" совместно с Национальной полицией Украины задержали похитителей нефтепродуктов, пытавшихся незаконно врезаться в нефтепровод в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

"Шестерых поймали с поличным во время незаконной врезки в нефтепровод в Житомирской области. Задержали благодаря слаженной работе соответствующих подразделений безопасности группы "Нафтогаз", - написал он на своей фейсбук-странице в среду.

При этом Чернышев добавил, что также был обнаружен сообщник похитителей среди работников группы - старшего инспектора отдела охраны ГП "Нафтогазбезопасность". По его словам, этот работник уволен и теперь он будет отвечать перед законом.

"Любой намек на коррупцию для меня недопустим. Воровать у государства, а, значит, у украинцев - я не позволю. Никакого компромисса с коррупцией! Последствия будут немедленно, предостерегаю", - прокомментировал глава "Нафтогаза".

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Нафтогаз Украины Алексей Чернышов
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