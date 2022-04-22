Нуланд: Если Путин применит ядерное оружие, цена для РФ будет астрономической

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что никто не может исключить, что Путин применит тактическое ядерное оружие в войне с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нуланд "Европейской правде".
"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", - сказала она.
Однако она отметила, что сейчас не только США доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира. Также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России.
"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической, - добавила Нуланд.
Раньше Нуланд рассказывала о потерях РФ. Она отметила, что убиты более 10 тысяч россиян.
Также она заявляла, что решение Польши передать США все МиГ-29 для Украины стало неожиданным шагом.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!