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Нуланд: Если Путин применит ядерное оружие, цена для РФ будет астрономической

Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что никто не может исключить, что Путин применит тактическое ядерное оружие в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нуланд "Европейской правде".

"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", - сказала она.

Однако она отметила, что сейчас не только США доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира. Также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической, - добавила Нуланд.

Раньше Нуланд рассказывала о потерях РФ. Она отметила, что убиты более 10 тысяч россиян.

Также она заявляла, что решение Польши передать США все МиГ-29 для Украины стало неожиданным шагом.

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