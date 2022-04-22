Нуланд: Если Путин применит ядерное оружие, цена для РФ будет астрономической

"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями", - сказала она.

Однако она отметила, что сейчас не только США доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира. Также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической, - добавила Нуланд.