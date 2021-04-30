Нуланд назначили заместителем госсекретаря США. Во время слушаний в Сенате она говорила об Украине

Во время слушаний в Комитете по иностранным отношениям Сената, состоявшихся ранее в этом месяце, Нуланд ответила на вопросы американских законодателей, которые, в частности, касались Украины, санкций в отношении России и российского проекта "Северный поток-2".

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть крепким, стабильным и суверенным государственном, - это преодолеть масштабную коррупцию. Коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы взорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах работать над этими проблемами", - убеждена Нуланд.

Кроме того, она прокомментировала строительство "Северного потока-2".

"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он усугубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме. Я думаю, мы должны использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы остановить строительство этого трубопровода перед его завершением", - заявила Нуланд.

Также она добавила, что"ничто не пришлет более мощного сигнала Путину, чем остановка этого проекта".

Виктория Нуланд - американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Во время Революции достоинства часто приезжала в Киев. В декабре 2013 года посетила Майдан Независимости.