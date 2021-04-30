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Нуланд призначили заступником держсекретаря США. Під час слухань в Сенаті вона говорила про Україну

Автор: РБК-Україна

Сенат США затвердив Вікторію Нуланд на посаді заступника держсекретаря США з політичних питань. Її кандидатуру у лютому подав президент країни Джо Байден.

Про це пише "Голос Америки".

Під час слухань Комітеті з закордонних відносин Сенату, що відбулись раніше цього місяця, Нуланд відповіла на питання американських законодавців, які, зокрема, стосувались України, санкцій щодо Росії та російського проекту "Північний потік-2".

"Перше, що потрібне Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державою, - це подолати масштабну корупцію. Корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах працювати над цими проблемами", - переконана Нуланд.

Крім того, вона прокоментувала будівництво "Північного потоку-2".

"Це не тільки поганий проект для Німеччини та Європи. Він порушує їх власну політику щодо довкілля, енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їх залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України, дозволяє Навальному згасати у тюрмі. Я думаю, ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу перед його завершенням", - заявила Нуланд.

Також вона додала, що "ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проекту".

Вікторія Нуланд - американський дипломат і політик, офіційний представник Державного департаменту США в 2011-2013 рр. Потім - помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії.

Під час Революції гідності часто приїжджала в Київ. У грудні 2013 року відвідала Майдан Незалежності.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд пішла у відставку з займаної посади у січні 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.

Однак у січні 2021 року перед своєю інаугурацією Байден повідомив, що висуне Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань.

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