Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений, - посольство США

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд позитивно оценила переговоры с нормандским переговорщиком от Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во время встречи стороны затронули ряд вопросов, среди которых было выполнение минских соглашений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт прессекретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца.

Согласно сообщению Ребхольца, Нуланд назвала переговоры с Казаком продуктивными. Стороны обсудили общие интересы России и США, а также затронули вопросы полного выполнения минских соглашений, восстановления стабильности и суверенитета Украины на Донбассе.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - пишет Ребхольц.