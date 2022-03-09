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Нуланд: финал войны в Украине - это стратегическое поражение Путина

Новина українською →
Вашингтон, Среда 09 марта 2022 02:32
Нуланд: финал войны в Украине - это стратегическое поражение Путина Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Финал войны станет стратегическим поражением президента РФ Владимира Путина, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Такая цель является конечной, отметила она на слушаниях в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Нуланд отметила, что Путину "придется изменить курс, иначе российский народ возьмет дело в свои руки".

"Но с точки зрения США, финал игры - это стратегическое поражение президента Путина в этой авантюре", - сказала она.

На вопрос, что побудило Путина вторгнуться сейчас, Нуланд ответила, что такой вопрос следует адресовать российскому лидеру, но добавила, что, по ее мнению, "с годами имперские амбиции президента Путина выросли, и он недоволен последними 30 годами российской истории и уже давно мечтает стать парнем, который поможет воссоздать Советский Союз, падение которого, по его словам, стало одной из величайших трагедий".

"Я думаю, что в последние пару лет он был особенно одержим этим и особенно поглощен. Он создал, как вы знаете, целую ложу лжи о том, что США будут использовать Украину", - продолжила она.

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