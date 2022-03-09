ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нуланд: фінал війни в Україні - це стратегічна поразка Путіна

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 09 березня 2022 02:32
Нуланд: фінал війни в Україні - це стратегічна поразка Путіна Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Фінал війни стане стратегічною поразкою президента РФ Володимира Путіна, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Така мета є кінцевою, зазначила вона на слуханнях у Сенаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нуланд зазначила, що Путіну "доведеться змінити курс, інакше російський народ візьме справу у свої руки".

"Але з точки зору США, фінал гри = це стратегічна поразка президента Путіна в цій авантюрі", - сказала вона.

На питання, що спонукало Путіна вдертися зараз, Нуланд відповіла, що таке питання слід адресувати російському лідеру, але додала, що, на її думку, "з роками імперські амбіції президента Путіна виросли, і він незадоволений останніми 30 роками російської історії і вже давно мріє стати хлопцем, який допоможе відтворити Радянський Союз, падіння якого, за його словами, стало однією з найбільших трагедій".

"Я думаю, що в останні пару років він був особливо одержимий цим і особливо поглинений. Він створив, як ви знаєте, цілу ложу брехні про те, що США будуть використовувати Україну", - продовжила вона.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднувати

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати