Януковича и сына вызвали в суд для рассмотрения меры пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра для избрания меры пресечения. Они должны явиться 27 и 25 августа соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
На эти даты запланировано заседание ВАКС, где будет рассмотрена мера пресечения в отношении Виктора Януковича и его сына Александра. НАБУ и Специализированная прокуратура подали ходатайство о содержании их под стражей.
Напомним, ранее НАБУ и САП расследуют дело о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления служебным положением. Действия бывшего президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины.
Отметим, в марте суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате государственной власти.
В январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Беглый экс-президент скрывается в России.