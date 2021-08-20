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Януковича и сына вызвали в суд для рассмотрения меры пресечения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра для избрания меры пресечения. Они должны явиться 27 и 25 августа соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

На эти даты запланировано заседание ВАКС, где будет рассмотрена мера пресечения в отношении Виктора Януковича и его сына Александра. НАБУ и Специализированная прокуратура подали ходатайство о содержании их под стражей.

Напомним, ранее НАБУ и САП расследуют дело о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления служебным положением. Действия бывшего президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины.

Отметим, в марте суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате государственной власти.

В январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Беглый экс-президент скрывается в России.

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