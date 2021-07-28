Януковича и сына хотят заочно арестовать по делу о Межигорье

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная прокуратура просят Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра. На этот раз по делу о Межигорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ уточнили, что расследуют это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.