Януковича і сина хочуть заочно заарештувати у справі про Межигір'я

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована прокуратура просять Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра. Цього разу у справі про Межигір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Повідомляється, що до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктору та Олександру Януковичам.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії екс-президента кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, його сина - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.209 КК України", - йдеться в повідомленні.

Також в НАБУ уточнили, що розслідують цю справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.