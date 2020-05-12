Янукович заочно арестован по делу о расстрелах на Майдане

Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Януковича заочно арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины".

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров за якобы их предвзятость. Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

"Ходатайство (стороны обвинения, - ред.) удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога", - зачитал решение судья Алексей Соколов.

Напомним, на прошлой неделе Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября - октября 2010, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

Офис генпрокурора отреагировал на решение о заочном аресте, заявив, что оно позволяет начать процедуру экстрадиции бывшего президента из Российской Федерации.

Отметим, 24 января 2019 года Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.