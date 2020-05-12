ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Янукович заочно арестован по делу о расстрелах на Майдане

Новости » Политика     12.05.2020 - 17:59
Янукович заочно арестован по делу о расстрелах на Майдане
Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Януковича заочно арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины".

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров за якобы их предвзятость. Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

"Ходатайство (стороны обвинения, - ред.) удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога", - зачитал решение судья Алексей Соколов.

Напомним, на прошлой неделе Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября - октября 2010, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

Офис генпрокурора отреагировал на решение о заочном аресте, заявив, что оно позволяет начать процедуру экстрадиции бывшего президента из Российской Федерации.

Отметим, 24 января 2019 года Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Теги Новости Украины расстрелМайданарестЯнукович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь