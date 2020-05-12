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Януковича заочно заарештовано у справі про розстріли на Майдані

Новини » Політика     12.05.2020 - 17:59
Януковича заочно заарештовано у справі про розстріли на Майдані
Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Януковича заочно заарештували на два місяці

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду на YouTube "Судової влади України".

Адвокати Януковича вимагали не розглядати запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни досудового розслідування, а також просили відведення прокурорів через нібито їх упередженість. Також захист вимагав викликати до суду самого Януковича, однак клопотання адвокатів були відхилені.

"Клопотання (сторони обвинувачення, - ред.) задовольнити. Застосувати відносно підозрюваного Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах терміну досудового розслідування без права внесення застави", - зачитав рішення суддя Олексій Соколов.

Нагадаємо, минулого тижня Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини вересня - жовтня 2010, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень.

Офіс генпрокурора відреагував на рішення про заочний арешт, заявивши, що воно дозволяє почати процедуру екстрадиції колишнього президента з Російської Федерації.

Відзначимо, 24 січня 2019 роки Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Теги Новини України расстрелМайданарештЯнукович
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