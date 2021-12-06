Янукович обжаловал отстранение от должности президента. ОАСК зарегистрировал иск

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск экс-президента Украины Виктора Януковича. Он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной рады за 2014 год.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.

По ее словам, дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной рады подсудимые Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - отметила Совгиря.