Янукович обжаловал отстранение от должности президента. ОАСК зарегистрировал иск

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск экс-президента Украины Виктора Януковича. Он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной рады за 2014 год.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.
По ее словам, дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной рады подсудимые Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.
"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - отметила Совгиря.
Напомним, в Украине завершено расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.
Кроме того, в начале ноября Януковичу сообщили о новом подозрении - в управлении организованной преступной группой во время Майдана в феврале 2014 года.