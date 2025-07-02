"Нудно та непереконливо": в МЗС єхидно прокоментували нову пропаганду Орбана в Угорщині

Орбан малює карикатури та біситься

Нещодавно стало відомо, що в Угорщині з'явилися карикатурні зображення президента Зеленського, які Орбан використовує у цілях антиукраїнської пропаганди. Останній "витвір" орбаністів – це плакат, на якому зображені карикатурні чоловічки із обличчями Зеленського та лідера угорської опозиція Петера Мадяра та підписом "Схожі, як дві краплі води".

Це вже не перша спроба Орбана використати образи Зеленського для пропаганди. З початку в Угорщині з’явилися політичні білборди з гаслом: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!"". На плакатах карикатурно зображені президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Зеленський та президент Європейської народної партії Манфред Вебер.

Зеленський вкрай обурився тим, що Орбан насмілився використовувати його обличчя для своєї пропаганди. Роздратування український лідер висловив в інтерв'ю угорським ЗМІ, додавши, що не давав Орбану дозволу на такі дії.

Нагадаємо, що Орбан - давній та послідовний ворог України, симпатик російського диктатора Володимира Путіна. Наприклад, Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, кажучи, що це "шкодить європейській економіці", зокрема й угорській. Також він заблокував відкриття переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

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