"Ну какого черта у меня должен быть такой брат": Данилов отреагировал на слова Макрона о народах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC .

Секретарь Совбеза отметил, что на всех международных встречах говорит об отличии украинцев и россиян. Французский президент отказался назвать зверства РФ геноцидом из-за близости народов.

"Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне. Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что позиция президента Франции спровоцирована выборами. Макрон, по его мнению, намеренно заигрывает с благосклонно настроенным к россиянам электоратом, но совершает большую ошибку попыткой "объединять".