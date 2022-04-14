"Ну какого черта у меня должен быть такой брат": Данилов отреагировал на слова Макрона о народах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвавшему украинцев и россиян "братскими народами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.
Секретарь Совбеза отметил, что на всех международных встречах говорит об отличии украинцев и россиян. Французский президент отказался назвать зверства РФ геноцидом из-за близости народов.
"Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне. Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают", – объяснил Данилов.
Секретарь СНБО уверен, что позиция президента Франции спровоцирована выборами. Макрон, по его мнению, намеренно заигрывает с благосклонно настроенным к россиянам электоратом, но совершает большую ошибку попыткой "объединять".
К слову, президент Зеленский пообещал отдельно поговорить с Макроном по теме "братских народов".
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