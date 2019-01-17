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НСЗУ открывает пять подразделений в регионах

Новости » Общество    17.01.2019 - 17:04
НСЗУ открывает пять подразделений в регионах
Иллюстративное фото (facebook.com/moz.ukr)

Правительство приняло соответствующее распоряжение

Национальная служба здоровья (НСЗУ) открывает подразделения в регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун Facebook.

Как отмечается, всего открывается пять территориальных подразделения - межрегиональных департаментов. В частности, это будут Северный (в Харькове), Восточный (в Днепре), Южный (в Одессе), Западный (во Львове) и Центральный (в Киеве).

Каждый межрегиональный департамент будет включать несколько областей: Северо-восточный (Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская), Восточный (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Кировоградская), Южный (Одесская, Херсонская, Николаевская, АР Крым), Западный (Львовская, Ровенская, Тернопольская, Волынская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая), Центральный (Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, м Киев).

Для создания территориальных подразделений на правительстве приняли соответствующее распоряжение. Каждый из них будет работать на внедрение изменений в регионах совместно с местными управленцами, медицинским сообществом и гражданами.

РБК-Украина писало, что с 2019 года все учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, будут получать оплату за предоставление медицинских услуг только по договорам с НСЗУ.

Напомним, правом выбора своего врача в Украине воспользовались почти 25 млн граждан.

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