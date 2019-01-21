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В НСЖУ рассказали, сколько нападений на журналистов зафиксировали в декабре

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 11:41
В НСЖУ рассказали, сколько нападений на журналистов зафиксировали в декабре
Иллюстративное фото (facebook.com ternograd.te.ua)

Нападения зафиксировали в Киеве, Одессе, в Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областях

Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года зафиксировал пять нападений на журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

Указано, что в декабре силу против журналистов применяли в Киеве, в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях и в Одессе.

Так, 6 декабря на главного редактора издания "ЭХО" (г. Кобеляки, Полтавская обл.) Игоря Филоненко напали неизвестные, когда он подъехал на своем автомобиле домой: его несколько раз ударили в лицо.

Указано, что журналист-фрилансер из Краматорска Андрей Романенко 9 декабря получил кулаком по лицу от работника дорожной службы, когда начал снимать процесс укладки асфальта в дождливую погоду.

Подчеркивается, что журналиста информационного агентства "Правда тут" (г. Кривой Рог) Виталия Коваленко 12 декабря неизвестные мужчины металлическими трубами жестоко избили у подъезда дома. Указано, что у журналиста сломаны обе ноги, он получил травму головы.

Кроме того, журналисты телеканала "Прямой" Елена Бунт, Максим Несмеянов 19 декабря пострадали во время съемки в одном из сервисных центров в Киеве. Отмечается, что работники заведения пытались повредить камеру и выталкивали работников СМИ из помещения.

В НСЖУ также отметили нападение на журналиста "Радио Свобода" Михаила Штекеля.

"27 декабря неизвестные мужчины силой вытолкали журналиста с брифинга, не дав задать вопрос мэру Одессы", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года в НСЖУ заявили, что в Украине бьют журналистов фактически каждые четыре дня.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2017 года глава центра информации о правах человека Татьяна Печончик информировала, что в Крыму с 2014 года зафиксировано 44 случая физических нападений на журналистов.

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