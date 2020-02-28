В НОТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОТУ.

Так, согласно решению суда "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.

Отмечается, что "Суспільне" получило этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Сотрудничество бывшей государственной НТУ с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса", - пояснили в НОТУ.

Отмечается, что арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпийских игр 2020, блокирует обеспечение участия Украины в нынешнем Евровидении и останавливает запуск новых проект. Арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

"Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов "Суспільного" в компанию "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год вещатель недополучит почти 300 млн гривен и годовой план вещателя будет сорван", - добавили в НОТУ.

Напомним, в начале 2020 года один из украинских телеканалов оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета. Телеканал ATR сообщил, что, несмотря на выделенные 50 млн гривен государственных средств, его финансирование было заблокировано.