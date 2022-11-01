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НРКЕКП мусить послабити цінові обмеження на електроенергію для відновлення інфраструктури, - ICC

Фото: НРКЕКП мусить послабити цінові обмеження на електроенергію для відновлення інфраструктури (Віталй Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародна торгівельна палата (ICC) просить НКРЕКП послабили цінові обмеження (price-cap) на ринку електроенергії, щоб дати можливість генеруючим компаніям закупити обладнання, необхідне для ліквідації наслідків російських терористичних атак по електростанціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICC до міністра енергетики Германа Галущенко та голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Від імені усіх енергетиків, які працюють в компаніях-членах ICC звертаємось до вас щодо термінового підняття верхніх цінових обмежень на ринках електроенергії для того, щоб не допустити повного відключення української енергосистеми", - підсумували в ICC.

ICC наголошує, що діючий рівень price-cap не дає можливості в достатніх обсягах закуповувати обладнання для ремонту інфраструктури.

"Виклики, які постали перед Україною у зв’язку із збройною агресією рф є особливо відчутними і серйозними для енергетичної сфери, яка завжди була недофінансована. А при поточних правилах ринку електроенергії, енергетичні компанії не можуть отримати кошти на закупівлю нового устаткування", - йдеться в ньому.

Також Міжнародна торгівельна палата зазначила, що два тижні тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планувала підвищити цінові обмеження на ринку електроенергії, щоб допомогти енергетичним компаніям отримати кошти на необхідне обладнання. Але з невідомих причин це рішення було перенесено на невизначений термін.

Нагадаємо, з 10 по 31 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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