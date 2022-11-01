НРКЭКУ должно ослабить ценовые ограничения на электроэнергию для восстановления инфраструктуры, - ICC

"От имени всех энергетиков, работающих в компаниях-членах ICC, обращаемся к вам о срочном поднятии верхних ценовых ограничений на рынках электроэнергии для того, чтобы не допустить полного отключения украинской энергосистемы", - подытожили в ICC.

ICC отмечает, что действующий уровень price-cap не позволяет в достаточных объемах закупать оборудование для ремонта инфраструктуры.

"Вызовы, которые возникли перед Украиной в связи с вооруженной агрессией России, являются особенно ощутимыми и серьезными для энергетической сферы, которая всегда была недофинансирована. А при текущих правилах рынка электроэнергии, энергетические компании не могут получить средства на закупку нового оборудования", - говорится. в нем.

Также Международная торговая палата отметила, что две недели назад Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, чтобы помочь энергетическим компаниям получить средства на необходимое оборудование. Но по неизвестным причинам это решение было перенесено на неопределенный срок.

Напомним, с 10 по 31 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.