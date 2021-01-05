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Если не нравится президент, то выборы могут решить этот вопрос, - Лукашенко

Автор: Андрей Козловский

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов. Он также добавил, что не является врагом собственному народу и прежде всего самому себе.

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Об этом Александр Лукашенко рассказал сегодня общаясь с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт", передает БелТА.

"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.

Напомним, 31 декабря Лукашенко заявил, что Беларуси не страшны протесты. При этом он пообещал жесткие меры, если демонстранты перейдут "красную черту".

Также ранее Лукашенко назвал протесты в Беларуси якобы попыткой возродить нацизм.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Беларуси возбудили уголовные дела против Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции. Им вменяют попытку захвата государственной власти.

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