В ноябре в Украине зафиксировали 18 случаев нарушения свободы слова

Фото: журналисты (menr.gov.ua)

Журналистов обливали кефиром, запрещали вести видеосъемку, плевали в лицо

В ноябре 2018 года в Украине зафиксировано 18 случаев нарушения свободы, из которых 14 - это физическая агрессия в отношении журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации (ИМИ) "Барометр свободы слова".

По данным ИМИ, самое большое количество нарушений эксперты было зафиксировано в категории "препятствование законной журналистской деятельности" - 9 (октябрь - 8, сентябрь - 5, август - 4).

"Журналистам представители местной и центральной власти препятствовали снимать, пытались выгнать с заседания, неизвестные лица отбирали камеру, обливали кефиром, запрещали вести видеосъемку, плевали в лицо", - отмечает ИМИ.

Далее по количеству нарушений идут угрозы журналистам - четыре случая.

Больше всего случаев нарушений прав журналистов ИМИ зафиксировал в Киеве - восемь, два на Днепропетровщине и Полтавщине и по одному случаю на Львовской, Сумской, Волынской, Харьковской области и в Черновцах.

Эксперты сообщают, что в ноябре нарушали право журналистов на профессию частные лица, представители местной и центральной власти.

ИМИ обращает особое внимание на законодательную инициативу трех народных депутатов от партии "Блок Петра Порошенко", которые предложили 20 ноября Верховной Раде ввести уголовную ответственность за клевету, приняв законопроект №9306.

Таким образом, с начала года ИМИ зафиксировал 89 случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, 31 случай угроз, 29 случаев избиения журналистов, 17 случаев ограничения доступа к информации и 14 случаев кибератак.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), около трети граждан (35,1%) в сентябре 2018 года считали, что в Украине происходит наступление на свободу слова.