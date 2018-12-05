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У листопаді в Україні зафіксували 18 випадків порушення свободи слова

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 14:36
У листопаді в Україні зафіксували 18 випадків порушення свободи слова
Фото: журналісти (menr.gov.ua)

Журналістів обливали кефіром, забороняли вести відеозйомку, плювали в обличчя

У листопаді 2018 року в Україні зафіксовано 18 випадків порушення свободи, з яких 14 - це фізична агресія щодо журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації (ІМІ) "Барометр свободи слова".

З даними ІМІ, найбільшу кількість порушень експерти зафіксовали в категорії "перешкоджання законній журналістській діяльності" - 9 (жовтень - 8, вересень - 5, серпень - 4).

"Журналістам представники місцевої та центральної влади перешкоджали знімати, намагалися вигнати із засідання, невідомі особи відбирали камеру, обливали кефіром, забороняли вести відеозйомку, плювали в обличчя", - зазначає ІМІ.

Далі за кількістю порушень ідуть погрози журналістам - чотири випадки.

Найбільше випадків порушень прав журналістів ІМІ зафіксував у Києві - вісім, два на Дніпропетровщині й Полтавщині та по одному випадку на Львівщині, Сумщині, Волині, Харківщині та в Чернівцях.

Експерти повідомляють, що у листопаді порушували право журналістів на професію приватні особи, представники місцевої та центральної влади.

ІМІ звертає особливу увагу на законодавчу ініціативу трьох народних депутатів від партії "Блок Петра Порошенка", які запропонували 20 листопада Верховній Раді ввести кримінальну відповідальність за наклеп, ухваливши  законопроект №9306.

Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 89 випадків перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, 31 випадок погроз, 29 випадків побиття журналістів, 17 випадків обмеження доступу до інформації та 14 випадків кібератак.

Нагадаємо, що за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), близько третини громадян (35,1%) у вересні 2018 року вважали, що в Україні відбувається наступ на свободу слова.

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