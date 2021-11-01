В ноябре в Украине будет всего 8 выходных дней

В ноябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 21 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В то же время в ноябре 2021 года отмечаются такие праздники: 3 ноября - День инженерных войск

3 ноября - День ракетных войск и артиллерии

4 ноября - День железнодорожника

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

7 ноября - День работника социальной сферы

9 ноября - День украинской письменности и языка

9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

10 ноября - Международный день бухгалтера

14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета

14 ноября - Международный день логопеда

16 ноября - Международный день терпимости

16 ноября - День работников радио, телевидения и связи

17 ноября - Международный день студентов

17 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы

19 ноября - День стеклопроизводителя

20 ноября - Всемирный день ребенка

20 ноября - День индустриализации Африки

21 ноября - День работников сельского хозяйства

21 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП

21 ноября - Всемирный день телевидения

22 ноября - День Свободы

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

27 ноября - День памяти жертв голодоморов

28 ноября - День работника финансового мониторинга