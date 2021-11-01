У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів

У листопаді 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 21 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних цього місяця не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Водночас у листопаді 2021 року відзначаються такі свята:
3 листопада - День інженерних військ
3 листопада - День ракетних військ і артилерії
4 листопада - День залізничника
6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
7 листопада - День працівника соціальної сфери
9 листопада - День української писемності та мови
9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
10 листопада - Міжнародний день бухгалтера
14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету
14 листопада - Міжнародний день логопеда
16 листопада - Міжнародний день терпимості
16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку
17 листопада - Міжнародний день студентів
17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби
19 листопада - День скловиробника
20 листопада - Всесвітній день дитини
20 листопада - День індустріалізації Африки
21 листопада - День працівників сільського господарства
21 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
21 листопада - Всесвітній день телебачення
22 листопада - День Свободи
25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів
28 листопада - День працівника фінансового моніторингу
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.