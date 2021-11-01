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В ноябре в Украине будет всего 8 выходных дней

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 08:15
В ноябре в Украине будет всего 8 выходных дней Фото: в ноябре украинцев ждут 21 рабочих дня и 8 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 21 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В ноябре в Украине будет всего 8 выходных дней

В то же время в ноябре 2021 года отмечаются такие праздники:

  • 3 ноября - День инженерных войск
  • 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября - День железнодорожника
  • 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 7 ноября - День работника социальной сферы
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка
  • 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
  • 10 ноября - Международный день бухгалтера
  • 14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
  • 14 ноября - Международный день логопеда
  • 16 ноября - Международный день терпимости
  • 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября - Международный день студентов
  • 17 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
  • 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы
  • 19 ноября - День стеклопроизводителя
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка
  • 20 ноября - День индустриализации Африки
  • 21 ноября - День работников сельского хозяйства
  • 21 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП
  • 21 ноября - Всемирный день телевидения
  • 22 ноября - День Свободы
  • 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 27 ноября - День памяти жертв голодоморов
  • 28 ноября - День работника финансового мониторинга

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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