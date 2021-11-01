В ноябре в Украине будет всего 8 выходных дней
Фото: в ноябре украинцев ждут 21 рабочих дня и 8 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ноябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 21 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В то же время в ноябре 2021 года отмечаются такие праздники:
- 3 ноября - День инженерных войск
- 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября - День железнодорожника
- 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 7 ноября - День работника социальной сферы
- 9 ноября - День украинской письменности и языка
- 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 10 ноября - Международный день бухгалтера
- 14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
- 14 ноября - Международный день логопеда
- 16 ноября - Международный день терпимости
- 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября - Международный день студентов
- 17 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
- 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы
- 19 ноября - День стеклопроизводителя
- 20 ноября - Всемирный день ребенка
- 20 ноября - День индустриализации Африки
- 21 ноября - День работников сельского хозяйства
- 21 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП
- 21 ноября - Всемирный день телевидения
- 22 ноября - День Свободы
- 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 27 ноября - День памяти жертв голодоморов
- 28 ноября - День работника финансового мониторинга
Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.