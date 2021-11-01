У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів
Фото: у листопаді українців чекають 21 робочих дні і 8 вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
У листопаді 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 21 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних цього місяця не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Водночас у листопаді 2021 року відзначаються такі свята:
- 3 листопада - День інженерних військ
- 3 листопада - День ракетних військ і артилерії
- 4 листопада - День залізничника
- 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
- 7 листопада - День працівника соціальної сфери
- 9 листопада - День української писемності та мови
- 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 10 листопада - Міжнародний день бухгалтера
- 14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету
- 14 листопада - Міжнародний день логопеда
- 16 листопада - Міжнародний день терпимості
- 16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку
- 17 листопада - Міжнародний день студентів
- 17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
- 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби
- 19 листопада - День скловиробника
- 20 листопада - Всесвітній день дитини
- 20 листопада - День індустріалізації Африки
- 21 листопада - День працівників сільського господарства
- 21 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
- 21 листопада - Всесвітній день телебачення
- 22 листопада - День Свободи
- 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
- 27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів
- 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.