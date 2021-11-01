У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів

У листопаді 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 21 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних цього місяця не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Водночас у листопаді 2021 року відзначаються такі свята: 3 листопада - День інженерних військ

3 листопада - День ракетних військ і артилерії

4 листопада - День залізничника

6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

7 листопада - День працівника соціальної сфери

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

10 листопада - Міжнародний день бухгалтера

14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету

14 листопада - Міжнародний день логопеда

16 листопада - Міжнародний день терпимості

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку

17 листопада - Міжнародний день студентів

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби

19 листопада - День скловиробника

20 листопада - Всесвітній день дитини

20 листопада - День індустріалізації Африки

21 листопада - День працівників сільського господарства

21 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП

21 листопада - Всесвітній день телебачення

22 листопада - День Свободи

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

28 листопада - День працівника фінансового моніторингу