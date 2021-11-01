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У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 08:15
У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів Фото: у листопаді українців чекають 21 робочих дні і 8 вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 21 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних цього місяця не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

У листопаді в Україні буде всього 8 вихідних днів

Водночас у листопаді 2021 року відзначаються такі свята:

  • 3 листопада - День інженерних військ
  • 3 листопада - День ракетних військ і артилерії
  • 4 листопада - День залізничника
  • 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
  • 7 листопада - День працівника соціальної сфери
  • 9 листопада - День української писемності та мови
  • 9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
  • 10 листопада - Міжнародний день бухгалтера
  • 14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету
  • 14 листопада - Міжнародний день логопеда
  • 16 листопада - Міжнародний день терпимості
  • 16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв'язку
  • 17 листопада - Міжнародний день студентів
  • 17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
  • 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби
  • 19 листопада - День скловиробника
  • 20 листопада - Всесвітній день дитини
  • 20 листопада - День індустріалізації Африки
  • 21 листопада - День працівників сільського господарства
  • 21 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
  • 21 листопада - Всесвітній день телебачення
  • 22 листопада - День Свободи
  • 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
  • 27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів
  • 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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