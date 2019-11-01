В ноябре в Украине будет 11 выходных дней

В ноябре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 11 выходных дней и 19 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, в ноябре дополнительных выходных дней не будет.

Однако в течение месяца ряд украинских и международных праздников и памятных дней в частности:

9 ноября День украинской письменности и языка

9 ноября Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

16 ноября День работников радио, телевидения и связи

17 ноября День студента

19 ноября День работников гидрометеорологической службы

23 ноября День памяти жертв голодоморов

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.