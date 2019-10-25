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Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о (НЕ)олигархической (НЕ)зависимости

Новости » Пресс-релизы    25.10.2019 - 16:30
Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о (НЕ)олигархической (НЕ)зависимости

Сегодня в 21:00 в Свободе Слова Савика Шустера речь пойдет о том, сможет ли новая власть освободиться от влияния олигархов. Задачу разделить бизнес и политику ставил себе едва ли не каждый украинский Президент. Удастся ли Владимиру Зеленскому остаться независимой фигурой? На этот вопрос в прямом эфире будут отвечать гости программы:

Андрей Герус, нардеп от “СЛУГИ НАРОДА”, Глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ,

Виталий Шабунин, Председатель ГО "Центр противодействия коррупции"

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко",

Евгений Потураев, нардеп от "СЛУГИ НАРОДА"

Дмитрий Вовк, Председатель НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямом включении Skype),

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от ВО "Батькивщина",

Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006),

Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Европейской Солидарности",

Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина",

Виталий Куприй, нардеп VIII созыва,

Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК,

Василий Котко, президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины".

Смотрите на @shusteronline, официальном канале Свободы Слова Савика Шустера в Youtube.

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