Сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера про (НЕ)олігархічну (НЕ)залежність

Сьогодні о 21:00 в Свободі Слова Савіка Шустера йтиметься про те, чи зможе нова влада звільнитись від впливу олігархів. За завдання розділити бізнес і політику брався чи не кожний український Президент. Чи вдасться Володимиру Зеленському лишитись незалежною фігурою? На це питання у прямому ефірі відповідатимуть гості програми:

Андрій Герус, нардеп від "СЛУГИ НАРОДУ", Голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ,

Віталій Шабунін, Голова ГО “Центр протидії корупції”

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”,

Євген Потураєв, нардеп від “СЛУГИ НАРОДУ”

Дмитро Вовк, Голова НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямому включенні Skype),

Михайло Волинець, Голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп від ВО "Батьківщина",

Іван Плачков, Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, Міністр палива та енергетики (2005-2006),

Іванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп від "Європейської Солідарності",

Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина",

Віталій Купрій, нардеп VIII скликання,

Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК,

Василь Котко, Президент союзу “Перша енергетична асоціація України”.