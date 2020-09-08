Новый тренер "Барселоны" изменил роль Месси на поле

Фото: Лионель Месси (twitter.com/fcbarcelona)

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман разрабатывает тактику команды на новый сезон. Специалист определился с ролью нападающего Лионеля Месси на поле.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, голландский специалист будет играть по схеме 4-2-3-1, в которой аргентинец будет располагаться на позиции ложного правого вингера. Форвард будет перемещаться по всему фронту атаки, ища возможности для удара или острой передачи.

При этом Куман хочет, чтобы Месси сосредоточился на атаке и не опускался за мячом в середину поля. Тренер также собирается освободить его от большого количества оборонительной работы.

Новый сезон в чемпионате Испании стартует 11 сентября. Матч первого тура между "Барселоной" и "Эльче" был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, накануне Месси принял участие в тренировочном процессе "Барселоны" под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Ранее футболист хотел покинуть команду.

Специалист возглавил команду этим летом. Он сменил у руля "сине-гранатовых" испанца Кике Сетьена.