ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Новий тренер "Барселони" змінив роль Мессі на полі

Барселона, Вівторок 08 вересня 2020 15:35
Новий тренер "Барселони" змінив роль Мессі на полі
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман розробляє тактику команди на новий сезон. Фахівець визначився з роллю нападника Ліонеля Мессі на полі.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, голландський фахівець буде грати за схемою 4-2-3-1, в якій аргентинець буде розташовуватися на позиції помилкового правого вінгера. Форвард буде переміщатися по всьому фронту атаки, шукаючи можливості для удару або гострої передачі.

При цьому Куман хоче, щоб Мессі зосередився на атаці і не опускався за м'ячем в середину поля. Тренер також збирається звільнити його від великої кількості оборонної роботи.

Новий сезон в чемпіонаті Іспанії стартує 11 вересня. Матч першого туру між "Барселоною" і "Ельче" був перенесений на невизначений термін.

Нагадаємо, напередодні Мессі взяв участь в тренувальному процесі "Барселони" під керівництвом нового головного тренера Рональда Кумана. Раніше футболіст хотів покинути команду.

Спеціаліст очолив команду цього літа. Він змінив біля керма "синьо-гранатових" іспанця Кіке Сетьена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт БарселонанападМесси
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся