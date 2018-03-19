НОВЫЙ SUBARU OUTBACK 2018 УЖЕ ДОСТУПНЫЙ В САЛОНЕ "ВИДИ-СТАР"

"ВиДи-Стар", официальный дилер автомобилей марки Subaru, представил ожидаемую на рынке премьеру - новый Subaru Outback 2018. Стильный высокотехнологичный кроссовер получил более агрессивный внешний вид благодаря обновленной решетке радиатора, дизайну переднего бампера и фар, многоспицевым 18-дюймовым легкосплавным дискам. Кроме того, в новом Outback предусмотрен люк, а для удобства водителя во всех комплектациях предлагается премиальный пакет Advanced package, который включает систему автоматического управления дальним светом фар HIGH BEAM ASSIST (HBA), систему определения препятствий позади автомобиля - Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) и камеры фронтального и бокового обзора (Front & Side view Camera).

Важной инновацией для нового Subaru Outback стала система помощи водителю EyeSight, имеющая шесть основных функций: адаптивный круиз-контроль, предаварийное торможение, предупреждение отклонения от полосы движения, предупреждение о рыскании в полосе, предупреждение о начале движения автомобиля, следующего впереди, и предаварийное управление акселератором. EyeSight использует два объектива стереокамеры для получения объемного цветного изображения с высоким распределением для точного распознавания формы, скорости и расстояния. Она способна определять не только автомобили, но и мотоциклы, велосипеды и пешеходов*.

Дополнительной опцией, доступной во всех комплектациях нового Outback, является система старт-стоп (ISS - Idling Stop System) - система остановки и запуска двигателя на светофорах или во время ожидания пассажира. Она глушит двигатель и позволяет быстро запустить его, когда движение возобновилось, что улучшает показатели экономичности расхода горючего.

Новинка 2018 года Subaru Outback сохранил все присущие полноприводным кроссоверам Subaru черты: традиционный оппозитный двигатель Subaru Boxer, который в сочетании с трансмиссией Lineartronic и системой постоянного полного привода Subaru AWD максимально раскрывает потенциал автомобиля и способствует исключительной устойчивости и безошибочно точной реакции на управление. Благодаря режиму Х-MODE с функцией контроля тяги для спуска по склону автомобиль еще более уверенно справится с любым бездорожьем. Технология X-MODE обеспечивает управление работой двигателя, трансмиссии, системы полного привода, тормозов и других компонентов, позволяя чрезвычайно уверенно и безопасно двигаться по сложным дорогам и пересеченной местности.

Новый Subaru Outback предлагает уверенную проходимость и универсальность для любого активного образа жизни и безопасность, на которую можно положиться, чтобы вы всегда достигали своей цели с комфортом и душевным спокойствием.

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