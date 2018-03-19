НОВИЙ SUBARU OUTBACK 2018 УЖЕ ДОСТУПНИЙ У САЛОНІ "ВІДІ-СТАР"

«ВіДі-Стар», офіційний дилер автомобілів марки Subaru, представив очікувану всіма прем'єру - новий Subaru Outback 2018. Стильний високотехнологічний кросовер отримав більш агресивний зовнішній вигляд завдяки оновленій решітці радіатора, дизайну переднього бампера і фар, багатоспицевим 18-дюймовим легкосплавним дискам. Крім того, в новому Outback передбачений люк, а для зручності водія в усіх комплектаціях пропонується преміальний пакет Advanced package, який містить систему автоматичного управління дальнім світлом фар HIGH BEAM ASSIST (HBA), систему визначення перешкод позаду автомобіля - Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) і камери фронтального та бічного огляду (Front & Side view Camera).

Важливою інновацією в новому Subaru Outback є система допомоги водієві EyeSight, яка має шість основних функцій: адаптивний круїз-контроль, передаварійне гальмування, попередження про відхилення від смуги руху, попередження про рискання у смузі, попередження про початок руху автомобіля, що прямує попереду, і передаварійне управління акселератором. EyeSight використовує два об'єктиви стереокамери для отримання об'ємного кольорового зображення з високим розподіленням для точного розпізнавання форм, швидкості й відстані. Вона здатна визначати не тільки автомобілі, але й мотоцикли, велосипеди та пішоходів*.

Також у всіх комплектаціях нового Outback установлена система старт-стоп (ISS - Idling Stop System), що глушить двигун на світлофорах або під час очікування пасажира і швидко знову запускає його, коли рух відновився. Це дозволяє покращити показники економічності витрати пального.

Новинка 2018 року Subaru Outback зберіг усі якості, властиві повнопривідним кросоверам Subaru: традиційний опозитний двигун Subaru Boxer, який у поєднанні з трансмісією Lineartronic і системою постійного повного приводу Subaru AWD максимально розкриває потенціал автомобіля та сприяє винятковій стійкості та безпомилково точній реакції на керування. Завдяки режиму Х-MODE з функцією контролю тяги для спуску по схилу автомобіль ще більш впевнено долає будь-яке бездоріжжя . Технологія X-MODE забезпечує управління роботою двигуна, трансмісії, системи повного приводу, гальм і інших компонентів, дозволяючи надзвичайно впевнено й безпечно рухатися складними дорогами та пересіченою місцевістю.

Новий Subaru Outback пропонує впевнену прохідність і універсальність для будь-якого активного способу життя й безпеку, на яку можна покластися, щоб ви завжди досягали своєї мети з комфортом і душевним спокоєм.

Записатися на тест-драйв, щоб на власні очі переконатися в усіх перевагах нового Subaru Outback, ви можете за телефоном 0445030330 або на сайті:

Записатися на тест-драйв

"ВіДі-Стар" – Ваш дилер на Великій Кільцевій, 60а