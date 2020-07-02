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Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - МИД

Новости » Политика     02.07.2020 - 14:12
Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Чем больше разведывательных данных, тем более объективную картину можно увидеть

В Минстерстве иностранных дел Украины считают, что новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности для получения информации о ситуации в аннексованном Россией Крыму. Украина получит больше разведывательных данных.

Об этом сообщил в интервью "Крым.Реалии" глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, чем больше разведывательных данных, тем более объективную картину можно увидеть.

Напомним, Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Впрочем, это не предусматривает перспективы членства в альянсе.

Еще до этого Украина уже начала сотрудничество с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи.

Впрочем, в украинском Кабинете министров заявили, что после получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству. Там считают, что новый статус Украины является очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.

Как известно, такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Напомним, правительстве пояснили, что дает Украине новый статус в НАТО.

Добавим, Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МИД УкраиныНАТОКрым
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