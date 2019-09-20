Новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа"

Новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возглавила депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

Первым заместителем главы делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель фракции "Голос" Рустем Умеров.

Отметим, Елизавета Ясько - украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку партии "Слуги народа" под номером 15. Она продюсер фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, вице-президент в blockchain-стартапе и музыкальном лейбле Younk.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 сентября Верховная рада сформировала новый состав украинской делегации ПАСЕ. В него вошли 12 депутатов. Из прежнего состава делегации остались только Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призывает ПАСЕ усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения нарушения прав человека в Крыму. Вместе с тем, Украина требует немедленно освободить украинских политзаключенных и прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта.