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Новий склад української делегації в ПАРЄ очолила депутат від "Слуги народу"

Новини » Політика    20.09.2019 - 15:51
Новий склад української делегації в ПАРЄ очолила депутат від "Слуги народу"
Фото: Єлизавета Ясько (facebook com lisa yasko1)

Головою української делегації стала Єлизавета Ясько

Новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) очолила депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в Facebook.

Першим заступником глави делегації став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, а заступником - представник фракції "Голос" Рустем Умеров.

Зазначимо, Єлизавета Ясько - український політолог, експерт з питань культури. У парламент пройшла за списком партії "Слуги народу" під номером 15. Вона продюсер фільму "Крим: брудний секрет Росії". Засновниця ініціативи з культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, віце-президент blockchain-стартапі та музичному лейблі Younk.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня Верховна рада сформувала новий склад української делегації ПАРЄ. До нього увійшли 12 депутатів. З колишнього складу делегації залишилися тільки Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Юлія Льовочкіна ("Опозиційна платформа - За життя").

Крім того, Міністерство закордонних справ України акликає ПАРЄ посилити тиск на Російську Федерацію для припинення порушення прав людини в Криму. Разом з тим, Україна вимагає негайно звільнити українських політв'язнів і припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта.

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